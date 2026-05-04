A Milli Takım\'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuva öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

HAZIRLIK MAÇLARININ STAT VE SAATLERİ BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

TÜRKİYE'DEKİ MAÇ KADIKÖY'DE

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

AMERİKA'DAKİ MAÇ GECE 1'DE

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.