Fener\'in yıldızı Trabzonspor\'a gidiyor

Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

“TRABZONSPOR’A GİDECEK” İDDİASI

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner, 29 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor’a transfer olacağını öne sürdü.

Radyogol’de konuşan Yetkiner, “Fenerbahçe yönetimi kaleci Ederson’u göklere çıkarırken Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun, Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Tarık Çetin’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli kalecinin geleceği merak konusu olurken, transfer iddiaları da güç kazandı.

BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

29 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 4 maçta görev yaptı. Tarık Çetin, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesini gole kapatırken toplamda 4 gol yedi.