Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fener\'in yıldızı Trabzonspor\'a gidiyor
04.05.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fener\'in yıldızı Trabzonspor\'a gidiyor
Haber Videosu

Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Müjdat Yetkiner, Fenerbahçeli Tarık Çetin’in Trabzonspor’a transfer olacağını iddia etti.

Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

“TRABZONSPOR’A GİDECEK” İDDİASI

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner, 29 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor’a transfer olacağını öne sürdü.

Radyogol’de konuşan Yetkiner, “Fenerbahçe yönetimi kaleci Ederson’u göklere çıkarırken Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun, Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Tarık Çetin’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli kalecinin geleceği merak konusu olurken, transfer iddiaları da güç kazandı.

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

29 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 4 maçta görev yaptı. Tarık Çetin, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesini gole kapatırken toplamda 4 gol yedi.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • baba yorgun yorgun baba yorgun yorgun:
    Başlığa bak fenerin yıldızı diye hic topa bile vurmamış yıldız olmus ???????? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var
40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti 40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması
ABD’den İran’ın 14 maddelik teklifine yanıt ABD'den İran’ın 14 maddelik teklifine yanıt

17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:38
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:36:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.