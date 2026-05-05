Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var

05.05.2026 12:04
Hükümetin hazırladığı yeni yasa taslağıyla beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu getirilmesi, gıdalarda renkli uyarı sistemine geçilmesi, okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin yasaklanması ve kurallara uymayanlara yüz binlerce lirayı bulan cezalar uygulanması planlanıyor.

Hükümet, toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında yeni bir düzenleme için harekete geçti. Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifiyle gıdadan su güvenliğine kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörülüyor.

BEYAZ EKMEĞE VİTAMİN ZORUNLULUĞU GELİYOR

Taslağa göre, ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale getirilecek. Tam buğday oranı yüzde 40’ın altında olan unlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek vitaminlerle zenginleştirilecek. Bu adımla toplumun beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin azaltılması hedefleniyor.

AMBALAJLARDA RENKLİ UYARI DÖNEMİ

Tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabilmesi için ambalajlı gıdalarda yeni bir sistem uygulanacak. Ürünlerin içerdiği nişasta bazlı şeker ve yağ oranını gösteren renkli uyarı ibareleri zorunlu olacak. Böylece sağlıklı ve sağlıksız ürünler kolayca ayırt edilebilecek.

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ KURALLAR

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler sıkılaştırılacak. Kantinlerde yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler yer alabilecek. “Okul Gıdası” logosu bulunmayan paketli ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

KURALLARA UYMAYANA AĞIR CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre; düzenleme kapsamında kurallara uymayan üreticilere yüksek cezalar uygulanacak. Unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalajda uyarı bulundurmayanlara ise 200 bin TL para cezası kesilmesi öngörülüyor. Ayrıca kurallara aykırı üretilen gıdalara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi planlanıyor.

SU GÜVENLİĞİ DE TAKİPTE

Yeni düzenleme sadece gıdayla sınırlı kalmayacak. İçme sularında da denetimler artırılacak. Aynı yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak ve caydırıcılık artırılacak.

    Yorumlar (1)

  Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    deve sidiği yusuf istifa 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
