Edson Alvarez\'den yüzyılın uyanıklığı

Sezon başında West Ham’dan 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, yaptıklarıyla taraftarın hedefi oldu ve adeta Fenerbahçe’de istenmeyen adam haline geldi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Bu sezon bilek sakatlıkları nedeniyle tam 28 maç kaçıran Meksikalı orta saha, Başakşehir maçının 90. dakikasında oyuna girdiğinde taraftardan yoğun ıslık ve protesto aldı.

FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL, DÜNYA KUPASI'NI DÜŞÜNDÜ

Alvarez’in tepkileri artıran en önemli nedenlerden biri, ameliyat kararını kulübün değil, kendi kariyer önceliği doğrultusunda vermesi oldu. Oyuncunun, kulübün isteğine kayıtsız kalıp ara transfer döneminde ameliyat olmayı reddederek olası sözleşme feshi riskini bertaraf ettiği ve 2026 Dünya Kupası’nı Fenerbahçe’den daha öncelikli gördüğü iddia edildi. Meksikalı oyuncunun böylece uzun bir tedavi süreci görüp, Dünya Kupası'na hazır dönmeyi tercih ettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADAN KENDİNİ SAVUNDU

Saha içinde taraftarın protestosuna el-kol hareketleriyle karşılık veren 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada ise şu paylaşımı yaparak kendini savundu: ''Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim.''