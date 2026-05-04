Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

04.05.2026 17:05
Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da yenilginin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncuların, stadyumda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmandan kaynaklı şampiyonluk havasına girdiği ve bu nedenle Samsunspor maçına tam konsantrasyon sağlayamadıkları ifade edildi.

Samsunspor deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alarak büyük sürpriz yaşayan Galatasaray'da yenilginin asıl nedeni ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK HAVASINA KAPILDILAR

Sarı-kırmızılı camiadan gelen bilgilere göre; Galatasaraylı futbolcular maçtan önce RAMS Park Stadyumu'nda taraftarlara açık şekilde gerçekleştirilen antrenmanda şampiyonluk havasına fazlasıyla kapıldı. Tribünleri dolduran coşkulu Galatasaray taraftarının tezahüratları ve şampiyonluk sloganları arasında antrenman yapan futbolcuların, karşılaşmaya gereken ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlanamadığı belirtildi. Bu doğrultuda oyuncular arasında erken bayram havası oluştu. 

SAMSUNSPOR HAFİFE ALINDI

Birçok futbolcunun Samsunspor karşısına "Şampiyonluk neredeyse elimizde" düşüncesiyle sahaya çıktığı ve rakibi hafife aldığı ifade edildi. Bu mental gevşeklik, samsunspor'un hızlı ve etkili atakları karşısında Galatasaray savunmasının dağılmasına yol açtı. Teknik heyetin de bu açık antrenman kararının sonuçlarını öngöremediği ve oyuncuları yeterince uyarmadığı konuşulurken, yaşanan 4-1'lik skor hem camiada hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
