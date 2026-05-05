Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan\'ın yeni takımı

Galatasaray’da yeni sezon planlaması sürerken Kaan Ayhan ile yolların ayrılması gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, 31 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği öğrenildi. Bu gelişme sonrası tecrübeli oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaan Ayhan’ın yeni adresi de netleşmeye başladı. Deneyimli futbolcunun, Bundesliga 2’de şampiyon olarak yeniden Bundesliga’ya yükselen Schalke 04 ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Gelsenkirchen doğumlu olan Kaan Ayhan, futbol kariyerine Schalke altyapısında başlamıştı. Yıldız oyuncunun yeniden eski kulübüne dönme ihtimali dikkat çekti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Kaan Ayhan, toplamda 715 dakika sahada kaldı.
