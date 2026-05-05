Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan\'ın yeni takımı

Galatasaray’da yeni sezon planlaması sürerken Kaan Ayhan ile yolların ayrılması gündeme geldi.

BURUK’UN PLANLARINDA YOK

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, 31 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği öğrenildi. Bu gelişme sonrası tecrübeli oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

ESKİ TAKIMIYLA TEMAS HALİNDE

Kaan Ayhan’ın yeni adresi de netleşmeye başladı. Deneyimli futbolcunun, Bundesliga 2’de şampiyon olarak yeniden Bundesliga’ya yükselen Schalke 04 ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.

ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ

Gelsenkirchen doğumlu olan Kaan Ayhan, futbol kariyerine Schalke altyapısında başlamıştı. Yıldız oyuncunun yeniden eski kulübüne dönme ihtimali dikkat çekti.

SEZON PERFORMANSI SINIRLI KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Kaan Ayhan, toplamda 715 dakika sahada kaldı.