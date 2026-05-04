Küçükçekmece\'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece bir kahvenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta bir kıraathanenin önünde bekleyen ve akraba olan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç'ye kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.