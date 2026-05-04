Küçükçekmece'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
04.05.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı
Haber Videosu

Küçükçekmece'de kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece bir kahvenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta bir kıraathanenin önünde bekleyen ve akraba olan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç'ye kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı
Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

21:58
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
21:09
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
21:02
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
19:39
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 22:14:03. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de maskeli kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.