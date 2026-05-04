Maliye\'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

Lüks yaşam sürüp vergi ödemeyenleri radarına alan Maliye, özellikle sporcuların toplam 5 milyar liralık kazançlarını beyan dışı bıraktıklarını tespit etti.

MALİYE'DEN SPORCULARA BÜYÜK DENETİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışıyla mücadele kapsamındaki çalışmaların son detaylarını anlattı. Farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun kazançları tek tek araştırıldı. 228 sporcu ise 'riskli' görülerek denetim kapsamına alındı.

Söz konusu analizler Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütüldü. Başta açık kaynaklarda yer alan bilgiler olmak üzere; gelir ve gider profilleri, sözleşme bilgileri, çeşitli araçlarla yapılan ödemelerin dikkate alındı.

Ayrıca, transfer ve kiralama bedelleri dahil çok farklı türlerde kazançlar da araştırmanın konusunu oluşturdu. Yürütülen araştırmada, sporcuların şarta bağlı olmayan garanti gelirlerinin dikkate alındığı ve ücret mahiyetinde olup beyan dışı bırakılan kazancın 5 milyar lira olduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ BİR KISMI DÖRT BÜYÜKLERDE

Hürriyet'e konuşan Bakan Şimşek, kayıt dışı ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verirken vergi mükellefi olmamasına rağmen lüks yaşam sürenlerin mercek altında olduğunu belirtti ve "Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı, gelir dağılımında adaleti ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlamaktadır" diyerek tüm mükellefleri yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.

DÖRT BÜYÜKLERİN SPORCULARI DENETLENİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kazançlarına yönelik açıklama beklenen sporcuların önemli bir kısmının profesyonel spor kulüpleri bünyesinde koşturan futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan oluştuğu dile getirildi. Bunların yine hatırı sayılır bir kısmı dört büyükler gibi ilgili branşlarda sportif başarısı en yüksek kulüplerle sözleşme yapmış sporculardan oluştuğu belirlendi. Geçen sene 2 milyar lirayı aşkın ücret gelirini beyan dışı bırakan 310 sporcuyu denetime alan VDK, bu sene aynı alanda denetimlerini sürdürdü.

FERRARI'YE BİNİP VERGİ ÖDEMİYORLAR

Gözetime alınanlar arasındaki bazı çarpıcı profiller ise durumun boyutunu gözler önüne serdi. Hiçbir vergi mükellefiyeti bulunmamasına rağmen, bu kişilerden bazılarının 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptığı belirtildi. Yine herhangi bir vergi kaydı veya mükellefiyeti olmaksızın piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi ultra lüks spor araçlara binen isimlerin de bu program kapsamında mercek altına alındığı ifade edildi.

Şimşek'in paylaştığı denetimde VDK, 'Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı-2' kapsamında, herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirdiği geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16 bin 300'ü aşkın mükellefin kapısını çaldı.

16 BİN 300 MÜKELLEFİN KAPISI ÇALINDI

2025'te başlatılan ilk gözetim ve uyum programında 10 bin mükellef mercek altına alınmış ve çalışmaların neticesinde mükellefler 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu. Yeni hedeflenen 16 bin 300 kişilik grubun 'yüksek tutarlı lüks harcamalar' yaptığı belirlendi. Gözetim programında kişileri radara sokan risk kriterleri iki ana gruptan oluştu.

İlk grupta, büyük ölçekli şirketlere ortak olan ancak şirketi kâr dağıtmamasına karşın lüks bir yaşam süren, beyan ettiği gelirle yaşam standardı birbiriyle örtüşmeyen mükellefler yer aldı.

İkinci aşamada ise şirket ortaklığı olmamasına rağmen lüks araç, lüks gayrimenkul, yat, tekne, kotra ve lüks saat gibi tüketim mallarını satın alan, ancak merkezi risk analizine göre gelir düzeyi bu devasa harcamaları açıklamaya yetmeyen kişiler bulunuyor.