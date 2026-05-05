Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete\'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararları ilan edildi. Dün akşamki Resmi Gazete'de de 'Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yer aldı.

İŞLEM BAŞINA 2 TL ALINACAK

Buna göre araç sicil ve tescil sistemi veri tabanındaki bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu miktar her yıl, ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artacak.

İLK SORGULAMA ÜCRETSİZ OLACAK

Ancak gerçek ve tüzel kişiler için; sene içinde her araç için yapılacak ilk sorgudan ücret alınmayacak. Kamu kurumları, kamu idareleri ve belediyeler ise bu katılım payından muaf tutulacak.

Öte yandan araç bilgilerine erişim de sınırlandırıldı. Artık araç sicil ve tescil bilgilerinin paylaşılabilmesi için talepte bulunan kişi ya da kurumun hukuki bir gerekçeye sahip olması istenecek. Ve bu verinin, bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için gerekli olması şartı talep edilecek.