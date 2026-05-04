Ukrayna'ya Rus hava saldırısı: 14 ölü, 60 yaralı
Ukrayna'ya Rus hava saldırısı: 14 ölü, 60 yaralı

04.05.2026 22:17
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Klimenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya gün boyunca yapılan hava saldırılarını değerlendirdi.

Ukrayna'nın 7 bölgesinin Rusya tarafından hedef alındığını belirten Klimenko, "Rusya, sabahtan beri Ukrayna'yı 70'ten fazla kez bombaladı." ifadesini kullandı.

Zaporijya bölgesinde bir kiliseye yapılan saldırıda 2 kişinin öldüğünü aktaran Klimenko, saldırılar nedeniyle ülke genelinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

