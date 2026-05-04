Kilo kaybıyla hastaneye başvuran hastanın böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilo kaybıyla hastaneye başvuran hastanın böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı

Kilo kaybıyla hastaneye başvuran hastanın böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı
04.05.2026 13:52  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki hastanın sol böbreğinde yaklaşık 20 santimetrelik kitle tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih Kırık, kilo kaybı şikayetiyle özel bir hastanenin dahiliye polikliniğine başvurdu.

BÖBREĞİNDEN 20 SANTİMLİK TÜMÖR ÇIKARILDI

Yapılan ultrason ve tomografi incelemelerinde sol böbrekte büyük bir kitle tespit edildi. Üroloji kliniğine yönlendirilen hastanın yapılan muayenesinde ele gelen kitle fark edildi. İleri tetkik amacıyla çekilen MR görüntülerinde tümörün yaklaşık 20 santim boyutunda olduğu tespit edildi. Yapılan yapılan başarılı ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

“ENTERESAN OLAN HASTANIN HİÇBİR AĞRISININ OLMAMASI”

Dr. Orhan Sümbül, hastanın hiçbir şikayeti yokken son dönemlerde başlayan kilo kaybı nedeniyle dahiliyeye başvurduğunu belirterek, "Dahiliye polikliniğinde yapılan ultrason ve tomografide sol böbrekte büyük bir kitle tespit edildi ve bize refere ediliyor. Hasta kliniğimize başvurduğunda muayenesini yaptık, ele gelen bir kitle vardı. Burada enteresan olan hastanın hiçbir ağrısının olmaması bu süreçte. Sadece hafif düzeyde bir kilo kaybı. Herhangi bir idrardan kanama, yanma, ağrı, yan ağrısı hiçbir şey yoktu. Biz hastaya MR çektirdik. Yaklaşık 20 santimlik dev bir tümöre rastladık. Bu tümör yukarıda pankreas ve dalağa yapışıktı. Aşağıda pelvik bölgeye kadar, idrar kesesine kadar inen bir tümördü. Genel cerrahinin de desteğiyle biz hastamızı ameliyata aldık iki gün önce. Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Dalağı ve kitlenin tamamını temizledik. Tabii çok büyük bir yer işgal ettiği için o bölgede belirgin bir boşluk kaldı. Hastamız şu anda iyi" diye konuştu.

“İLK ETAPTA 17 SANTİMETREYDİ, AMELİYATA GİRDİĞİMİZDE 20 SANTİMETREYE ÇIKTI”

Hasta Fatih Kırık ise kilo kaybı olduğu için dahiliyeye başvurduğunu belirterek, "Kilo kaybımdan hiçbir şey çıkmadı. Ultrasondan kitle olduğu tespit edildi. İlk etapta 17 santimetreydi, ameliyata girdiğimizde 20 santimetreye çıktı bu kitle. Orhan hocam da başarı ile aldı sağlığıma kavuştum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kilo kaybıyla hastaneye başvuran hastanın böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
İnegöl’de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada

22:33
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
21:58
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
21:19
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
21:09
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
19:39
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 23:02:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Kilo kaybıyla hastaneye başvuran hastanın böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.