Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
05.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de Thermos markasına ait 8,2 milyon ürün, kapakların açılırken şiddetle fırlaması nedeniyle geri çağrıldı. Basınç tahliye valfi bulunmayan modeller ciddi yaralanmalara yol açarken, üç kişi kalıcı görme kaybı yaşadı. Yetkililer, kullanıcıları ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyardı.

ABD merkezli Thermos, ürünlerinde yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 8,2 milyon termos ve yiyecek kabını gönüllü olarak geri çağırdı. Şirket, kapakların açılırken kullanıcıya doğru fırladığı yönünde gelen şikayetlerin ardından harekete geçti.

BASINÇ TAHLİYE VALFİ EKSİKLİĞİ TEHLİKE YARATTI

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) açıklamasına göre, geri çağrılan ürünlerde basınç tahliye valfi bulunmuyor. Kap içinde uzun süre bekletilen yiyecek ve içecekler basınç oluşturuyor, bu da kapağın açıldığı anda kontrolsüz şekilde fırlamasına neden oluyor.

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 KİŞİDE KALICI GÖRME KAYBI OLUŞTU

Yetkililer, kapakların kullanıcıya çarpması sonucu 27 ayrı yaralanma bildirimi alındığını açıkladı. Bu vakalarda kesikler ve tıbbi müdahale gerektiren durumlar yaşanırken, üç kişinin gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı oluştu.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağırma, Temmuz 2023 öncesinde üretilen Stainless King Food Jar’ın SK3000 ve SK3020 modelleri ile Sportsman Food & Beverage Bottle’ın SK3010 modellerini kapsıyor. Ürünlerin model numaraları alt kısmında yer alıyor. Söz konusu termoslar 2008-2024 yılları arasında yaklaşık 30 dolar fiyatla ABD genelinde satışa sunuldu.

KULLANICILARA "DERHAL DURDURUN" UYARISI

Thermos, etkilenen ürünlere sahip tüketicilere cihazları hemen kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Şirket, bu ürünlere sahip müşterilerin resmi internet siresi üzerinden talep formu doldurarak ürünün türüne bağlı olarak ya bir yedek ürün ya da basınç tahliye valfine sahip yeni bir kapak talep etmesi gerektiğini belirtti. Ancak para iadesi yapılmayacağı ve ürünlerin mağazalara geri götürülmemesi gerektiği belirtildi.

TEDARİK SÜRECİ HAFTALAR SÜREBİLİR

Şirket, değişim sürecinin 7 ila 9 hafta sürebileceğini açıkladı. Çin ve Malezya’da üretilen ürünlerin Illinois merkezli Thermos tarafından ithal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket Haberleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    3 sene öncenin haberi. son dakika ismini son seneler olarak değişsin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş
Osmaniye’de damada düğünde altın yerine buzağı verildi Osmaniye'de damada düğünde altın yerine buzağı verildi

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:11
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
13:46
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:23:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.