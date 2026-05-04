Osmaniye'de damada düğünde altın yerine buzağı verildi - Son Dakika
Osmaniye'de damada düğünde altın yerine buzağı verildi

04.05.2026 09:16  Güncelleme: 09:19
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dünyaevine giren bir çiftin düğününde, görenleri hayrete düşüren bir takı merasimi yaşandı. Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle farklı bir hediye arayışına giren arkadaşı, damada kurdelelerle süslediği canlı bir buzağı hediye etti. Yanında biberonuyla birlikte teslim edilen buzağı, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

DAMADA ALTIN YERİNE BUZAĞI

Düziçi ilçesinde düzenlenen düğündeki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu, altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada hediye etti. Gelin Sıla Özdemir ile damat Mehmet Özdemir'in düğününde gerçekleşen bu sürpriz, davetliler arasında hayretle karşılandı.

BİBERONUNU DA UNUTMADI

Salona getirilen süslü buzağı, davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken, Uğurcan Okuşlu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

“ALTIN FİYATLARI DA BİR MİKTAR YÜKSEK OLUNCA...”

Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini belirten Uğurcan Okuşlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

Osmaniye, Düziçi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 19:49:11.
