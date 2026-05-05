Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak 4 Kasım’da görevden alınan Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile aynı protokolde bir araya geldi. İkilinin tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

DEM Partili Ahmet Türk ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardinspor - Kahramanmaraşspor karşılaşmasında protokol tribününde yan yana geldi. Vali Akkoyun’un Türk’ün yanına giderek tokalaşması ve birlikte maçı izlemeleri dikkat çekti.

GÖREVDEN ALINMA VE KAYYUM SÜRECİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, 4 Kasım 2024’te “terör” soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Kobani davası kapsamında hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

KAYYUM YÖNETİMİ DEVAM EDİYOR

Mevzuat çerçevesinde sürdürülen kayyum yönetiminin iki ay daha devam edeceği öğrenildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, halen Vali Akkoyun’un idaresinde bulunuyor.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

İki ismin yan yana gelmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mart ayında yaptığı grup konuşmasını yeniden gündeme taşıdı. Bahçeli konuşmasında, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.