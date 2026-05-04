Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı - Son Dakika
Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı

04.05.2026 22:17
Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

"SU TAMAMEN BERRAK HALE GELİNCEYE KADAR İÇMEYİN, YEMEK YAPARKEN KULLANMAYIN"

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi. Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur."

Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

