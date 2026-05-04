İstanbul\'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

04.05.2026 23:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar nedeniyle 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol."

Alternatif yolların da Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak, Yeni Havalimanı Caddesi olduğu açıklandı. 

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suat Berk Suat Berk:
    Kapatalım yolları insanların ne hali varsa görsün çözüm yok nede olsa ...diyecek çok şey var ama neyse 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
