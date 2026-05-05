Beylikdüzü'nde otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu; bir şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü'nde otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu; bir şüpheli tutuklandı

05.05.2026 13:45
Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Mustafa Kemal Kayış'ın ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayış'ın intihar ettiğini iddia ederken, Kayış'ın araçtakilere borcu olduğu belirlendi. Tutuklanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak.

BEYLİKDÜZÜ'nde park halindeki otomobilin arka koltuğunda silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Mustafa Kemal Kayış (45) ile aynı otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde Kayış'ın silahla kendi hayatına son verdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiğinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan çalışmalarda, cesedin bulunduğu otomobilde olay sırasında bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, Kayış'ın kendisini vurarak hayatına son verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin, beraber araç ile gezdikleri sırada bir yerde durduklarını ve iki kişinin alışveriş yapmak için markete gittiğini anlattığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği tespit edildi.

OTOMOBİLDE BULUNANLARA BORCU VARMIŞ

Şüpheli K.B. poliste verdiği ifadesinde “Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" dediği öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevin gönderildi

Kaynak: DHA

