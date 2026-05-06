Mahmut Tuncer\'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Mehmet Umut Tuncer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşım gündem oldu. Tuncer, bir gönderiyi alıntılayarak “Milletin adamı; milletle yürüyen, millete hizmeti şiar edinen demektir. Böyle bir liderin izinde, AK davanın neferiyiz” ifadelerini kullandı.

BABASIYLA FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI

Mehmet Umut Tuncer’in, babası Mahmut Tuncer ile 1980’li yıllarda çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Oğul Tuncer, babasıyla birlikte olduğu fotoğrafa "Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun Babam” notunu düştü.