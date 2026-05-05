Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
05.05.2026 20:25  Güncelleme: 20:31
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldüren İ.Ş. adlı sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada bina görevlisi, sanığın cinayetten sonra elini yıkadığı yönünde ifade verdi. Olayın detayları ve sanığın açıklamaları duruşmada dikkat çekti.

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için gittiği binada, bina görevlisinin karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada cinayetin işlendiği günle ilgili pek çok detay ortaya çıkarken bina görevlisi, karısını öldüren şahsın cinayetten sonra görevli dairesinde ellerini yıkadığını söyledi.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta 9 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre; boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için gittiği binada, bina görevlisinin karısı Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren emekli başçavuş İ.Ş., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma tutuklu sanık İ.Ş. ve avukatı ile İ.Ş.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş., oğlu A.İ.Ş., öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G., ablası H.G. ve avukatları katıldı. Duruşmada "Vicdanımı rahatlatmak istiyorum" diye savunma yapan İ.Ş., 2017 yılından beri Parkinson hastası olduğunu belirterek, astsubay olduğunu ve FETÖ soruşturması geçirdiğini, 2019 yılında beraat ettiğini söyledi.

Tehdit mesajlarını

Büyük oğlunun askeri okulda okuduğunu, okulunun kapanmasının ardından Avusturalya'ya giderek irtica ettiğini söyleyen İ.Ş., eşinin oğlunun yanına gitmek istediğini bunun içinde hayati tehlikesinin olduğunu göstermek için tehdit mesajları attığını ve eşinin de kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü. Sanık, eşi ve küçük oğlunun Kıbrıs'a gittiğini orada da yine büyük oğlunun isteği üzerine tehdit mesajları atmaya devam ettiğini bu nedenle de ceza aldığını belirtti.

Eşi öldürülen E.G.'den sanığa tepki

Olay günü intihar etmek için ilaç aldığını belirten İ.Ş., bina görevlisi E.G'ye kardeşim diye hitap ederek, sorunlarını sık sık onunla konuştuğunu olay günüde E.G.'ye borç para vereceğini söyledi. Borç para vermek için Melek Gül'ün yanına gittiğini, Melek Gül'ün kendisini eve çağırdığını, kendisinin eşi olmadığı için eve girmek istemediğini öne süren İ.Ş., ısrar üzerine eve girdiğini, Melek Gül'ün hareketlerinden rahatsız olduğunu sonra bıçağı aldığını kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi.

Bu esnada öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G., sanığa "doğruları söyle" diyerek tepki gösterdi, Tepkisini sürdüren E.G., güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı. İ.Ş., Melek Gül'ün yaralandığını düşündüğünü, sonrasında şalteri indirerek eşinin bulunduğu kata çıktığını söyledi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine yanında kamp malzemelerinin bulunduğu çantadaki balta ile kapıya vurduğunu, sonrasında da Jandarmaya giderek teslim olduğunu ifade etti.

"27 yıl boyunca çektim"

Duruşmada dinlenen İ.Ş.'nin eşi Y.Ş., 27 yıllık evli olduklarını ve iki çocuklarının olduğunu belirterek, sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için katlandığını söyledi. Kayseri'ye dönüş yaptıktan sonra eşinin kendisiyle uğraşmaya başladığını ifade eden Y.Ş., eşinin kıskançlık sorunun olduğunu ve kendisini takip ettiğini dile getirdi. Sanığa kendisini öldürmesi için yalvardığını bunun üzerine sanığın kendisini oğlu ile tehdit ettiğini ifade eden Y.Ş., can güvenliği ve küçük oğlunun eğitimi için Kıbrıs'a gittiklerini sanığın oraya da geldiğini ve 7 ay ceza aldığını söyledi. Sanıktan 8 kez şikayetçi olduğunu belirten Y.Ş, olay günü elektriğin kesilmesinin ardından sanığın geldiğini anladığını ve kapıyı kilitlediğini, sanığın kapıyı açmak için bilinçli bir şekilde baltayla kilide vurduğunu söyledi. Bunun üzerine KADES uygulamasına bastığını belirten Y.Ş, Parkinson hastalığının onun hareketlerini engellemediğini belirterek, "Ben onun koştuğu gibi koşamam" dedi.

Görevlinin eşini öldürdükten sonra görevli dairesinde elini yıkamış

Tanıkların dinlenmesinin ardından yeniden salona alınan Melek Gül'ün eşi E.G., olaydan bir gün önce İ.Ş.'nin kendisini aradığını ve binaya gelerek bir paket bırakacağını söylediğini belirtti. Kendisinin olay günü binada olmadığını, bina sakinlerinin kendisini arayarak İ.Ş.'nin kapıya baltayla vurduğunu söylediğini, bunun üzerine eşini aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti. Karakoldan kendisini aradıklarını ve bıçaklama olayını sorduklarını belirten E.G., bunun üzerine evine gittiğini karısını yatak odasında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek, sanığın eşini öldürdükten sonra lavaboda elini yıkadığını söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
