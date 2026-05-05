Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler

Kayseri’de belediye ekipleri tarafından dikilen laleler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde bazı kişilerin park ve bahçelerdeki laleleri tek tek söktüğü ve yanlarındaki çantalara doldurduğu görüldü. Olayı kayda alan bir vatandaş, “Bahçedeki laleleri söküyorlar, kadın da çantasına koyuyor. Çantayı tamamen doldurdular” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar kamuya ait çiçeklerin bu şekilde sökülmesine tepki gösterdi.
Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sonrası sorumluların tespit edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.
