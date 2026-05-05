Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler

Kayseri’de belediye ekipleri tarafından dikilen laleler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler tepki çekti.

ÇANTAYA DOLDURDULAR

Görüntülerde bazı kişilerin park ve bahçelerdeki laleleri tek tek söktüğü ve yanlarındaki çantalara doldurduğu görüldü. Olayı kayda alan bir vatandaş, “Bahçedeki laleleri söküyorlar, kadın da çantasına koyuyor. Çantayı tamamen doldurdular” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar kamuya ait çiçeklerin bu şekilde sökülmesine tepki gösterdi.

İNCELEME BEKLENİYOR

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sonrası sorumluların tespit edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.