Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

05.05.2026 23:09
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bahar mevsimine rağmen yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamalara uğradı. Karla mücadele ekipleri, 6 metreyi bulan kar kalınlığıyla zorlu şartlarda çalışarak yolları açmaya devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bahar mevsimine rağmen yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulmasıyla iş makineleri devasa kar tünellerinin içinde kayboldu.

KAR KALINLIĞI 6 METREYE ULAŞTI

Yüksekova ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde mayıs ayı itibarıyla kar esareti sürüyor. Özellikle Çobanpınar köy yolunda yoğunlaşan karla mücadele çalışmaları, kış aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcarken, bazı noktalarda kar kalınlığının 6 metreye ulaşması çalışmaları güçleştiriyor.

KEPÇE KAR TÜNELİNE GİRDİ

Açılan yollarda kar kütlelerinin yüksekliği nedeniyle devasa tüneller oluştu. Kar temizleme çalışması yürüten bir kepçenin, iş makinesinin boyunu aşan kar duvarları arasında ilerlerken tünelin içinde kaybolması, bölgedeki zorlu doğa şartları bir kez daha gözler önüne serdi. Standart iş makinelerinin yetersiz kaldığı bölgelere takviye olarak ekskavatörler sevk edildi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ekipler büyük bir titizlikle ilerliyor. 7/24 esasına göre çalışan personeller, kar duvarları arasında adeta iğneyle kuyu kazar gibi yolları temizleyerek köylere ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Yetkililer, yerel halkın mağduriyet yaşamaması adına yürütülen karla mücadele faaliyetlerinin, tüm kapalı köy yolları açılana kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi. Kar duvarları arasında açılan yollar, bölgedeki kış şartlarının mayıs ayında bile ne denli sert geçtiğini belgeleyen çarpıcı görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, kar, Son Dakika

