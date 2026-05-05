JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

05.05.2026 08:32
JPMorgan’da "köle" skandalında üst düzey yönetici Lorna Hajdini hakkında açılan davada yeni tanık ifadeleri dosyaya girdi ve iddialar genişledi. Tanıklardan biri ifadesinde, Hajdini'nin kendisini Rana ile birlikte üçlü ilişkiye davet ettiğini ve uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia etti. Banka ve Hajdini ise tüm suçlamaları reddederek iç soruşturmada herhangi bir suistimal tespit edilmediğini açıkladı.

Küresel finans devi JP Morgan'da üst düzey yönetici Lorna Hajdini (37) hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları yeni gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Eski çalışan Chirayu Rana’nın (35) açtığı davaya anonim tanık beyanlarının eklenmesiyle dosya genişledi.

İLK İDDİALAR GÜNDEM YARATTI

Davacı Rana, Hajdini’nin pozisyonunu kötüye kullanarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, tehdit ettiğini ve ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü. Dava dilekçesinde, yöneticinin yasaklı madde verdiği ve kariyerini bitirmekle tehdit ettiği iddiaları yer aldı.

Davacı, 2024 yılında birlikte çalışmaya başladıktan sonra süreçlerin başladığını belirterek, rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını ve baskı altında tutulduğunu ileri sürdü.

“TEHDİT VE BASKI” İDDİASI

Dilekçede Hajdini’nin davacıya yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı ve kökeni üzerinden aşağılayıcı sözler sarf ettiği öne sürüldü. Rana, bu süreçte psikolojik baskı gördüğünü iddia etti.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İDDİALARI DOSYADA

New York Post'un haberine göre; son olarak mahkemeye sunulan belgelerde, ismi açıklanmayan tanıkların ifadeleri de yer aldı. Tanıklardan biri, Hajdini’nin kendisini Rana ile birlikte üçlü ilişkiye davet ettiğini ve gece saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia etti.

Belgelerde ayrıca Rana’nın söz konusu olaylar sırasında rahatsızlığını dile getirdiği ve baskı gördüğünü anlattığı aktarıldı. Başka tanık beyanlarında da ikili arasında fiziksel yakınlaşma yaşandığına dair iddialar yer aldı.

ŞİRKET VE HAJDİNİ İDDİALARI REDDEDİYOR

JPMorgan cephesi ise iddiaların tamamını reddetti. Banka, yürütülen iç soruşturmada herhangi bir suistimal bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Hajdini’nin soruşturmaya tam iş birliği yaptığı, Rana’nın ise sürece katılmadığı ifade edildi.

Öte yandan bazı haberlerde Rana’nın izin alabilmek için babasının öldüğünü söylediği, ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

PSİKOLOJİK ETKİ VURGUSU

Davacı taraf, Rana’ya travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi konulduğunu ve yaşanan süreç nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını savundu.

