Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
05.05.2026 07:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa’daki ünlü çıplaklar plajı Cap d’Agde’de, plajda cinsel ilişkiye giren grupların artması tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeye gelen tatilciler, değişen turist profili nedeniyle ortamın doğasının bozulduğunu savundu. Uyarılara rağmen kurallara uyulmadığı belirtilirken, yoğunluğun arttığı bölgede güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı öne sürüldü.

Fransa’nın güneyindeki ünlü “çıplaklar plajı” Cap d’Agde’de son dönemde yaşananlar tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden tatilciler, plajda cinsel ilişkiye giren grupların sayısının arttığını belirterek durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

PLAJDA KURALLAR İHLAL EDİLİYOR İDDİASI

İngiliz basınına konuşan ziyaretçiler, plajda açık şekilde yaşanan bu tür davranışların artık yaygınlaştığını ve bölgenin doğasının değiştiğini savundu. Uyarı tabelalarında “cinsel teşhir” yasaklanmasına rağmen kurallara uyulmadığı öne sürüldü.

ESKİ ZİYARETÇİLER TEPKİLİ

Yaklaşık 30 yıldır bölgeye gittiğini belirten bazı turistler, eskiden yalnızca naturist yaşamın ön planda olduğunu, ancak son yıllarda “farklı amaçlarla gelen” grupların arttığını ifade etti. Bu durumun eski ziyaretçiler ile yeni gelenler arasında ayrışmaya yol açtığı belirtildi.

YOĞUNLUK 40 BİNE ULAŞIYOR

Yaz aylarında günlük ziyaretçi sayısı 40 bine kadar çıkan bölgede güvenlik, polis ve cankurtaran ekiplerinin gün boyu görev yaptığı aktarıldı. Ancak bazı tatilciler alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savunuyor.

Çıplaklar Kampı, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Fransa Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    BASKA HABERMI BULAMADIN EDITOR.... 21 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    akparti badem ekibi 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteride yaptıklarına bakın Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteride yaptıklarına bakın
Şişli’de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Macron: ABD’nin Hürmüz’e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi 52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

08:49
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti Gerçek ortaya çıktı
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı
08:34
Yok böyle gol Puskas alabilir
Yok böyle gol! Puskas alabilir
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
08:27
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı
Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.