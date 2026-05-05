Fenerbahçe\'de bomba Sidiki Cherif kararı

Fenerbahçe’de genç futbolcu Sidiki Cherif’in geleceğiyle ilgili önemli bir karar alındı.
Sarı-lacivertli kulübün devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcünün, yeni sezonda kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Başkanlık yarışındaki üç adayın da genç oyuncunun gelişimi için kiralık formülünde birleştiği öğrenildi.
4 milyon euro kiralama bedeliyle takıma katılan Cherif için ilerleyen süreçte 18 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
