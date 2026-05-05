Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı

05.05.2026 08:27
Fenerbahçe, performansı çok tartışılan Sidiki Cherif’i yeni sezonda kiralık göndererek gelişimini sürdürmesini planlıyor.

Fenerbahçe’de genç futbolcu Sidiki Cherif’in geleceğiyle ilgili önemli bir karar alındı.

YENİ SEZONDA KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sarı-lacivertli kulübün devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcünün, yeni sezonda kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

ADAYLAR ORTAK KARARDA

Başkanlık yarışındaki üç adayın da genç oyuncunun gelişimi için kiralık formülünde birleştiği öğrenildi.

MALİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

4 milyon euro kiralama bedeliyle takıma katılan Cherif için ilerleyen süreçte 18 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
