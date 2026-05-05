İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik - Son Dakika
05.05.2026 22:14
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesislerine ve bir petrol tankerine dün düzenlenen füze ve İHA saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran, saldırıları düzenlemediklerini belirterek, "Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk." dedi. İran'ın açıklamasından sonra saldırılarla ilgili, "ABD ve İsrail tuzağı" şüphesi akıllara geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik son günlerde herhangi bir saldırı gerçekleştirilmediğini açıkladı ve BAE Savunma Bakanlığı'nın raporunun doğruyu yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca, BAE'den İran'a yönelik bir saldırı olması durumunda sert karşılık verileceği belirtildi.

İRAN'DAN YALANLAMA: BAE'NİN RAPORU DOĞRU DEĞİL

Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirilmediğine işaret edilen açıklamada, BAE Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin raporunun doğruyu yansıtmadığı vurgulandı.

"SALDIRIYI BİZ YAPSAYDIK BUNU DUYURURDUK"

Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı operasyonu düzenlememiştir. Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, BAE topraklarından İran'a saldırı olması durumunda buna sert bir karşılık verileceği belirtildi.

BAE VE UMMAN'A İRAN SALDIRISI İDDİASI

BAE ve Umman'a dün, İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahale ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    İran hayatın yalan 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
