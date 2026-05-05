Avcılar’da dairenin mutfak camı atılan taşla kırıldı; şüpheli karşı komşu çıktı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde dairenin mutfak camı atılan taşla kırıldı; şüpheli karşı komşu çıktı.
Olay, 2 Mayıs günü saat 23.50 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Galata Sokak’ta meydana geldi. Dairenin mutfak camı sokaktan atılan taşla kırıldı. Daire sakinleri polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarda dairenin mutfak camını kıran kişinin aynı sokakta, karşı apartmanda oturan S.A.(34) isimli kadın olduğu tespit edildi. Kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A. gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Taş atılarak kırılan mutfak camı tuzla buz oldu. Daire sakinleri olay sonrası mutfağın son halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüphelinin mutfak camına taş attıktan sonra, sokaktan koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
