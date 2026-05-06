Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldırım’ın seçilmesi halinde dev bir bütçe ayıracağı öne sürüldü.
tv100’ün haberine göre Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda transfer çalışmaları için 200 milyon euroluk bütçe belirledi.
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan iddiaya göre, Yıldırım yönetiminin dünya çapında yıldız isimleri kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ortaya atılan bu iddia, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
