Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış

06.05.2026 19:18
Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün olan 5 Ocak'ta telefonundan gönderdiği son mesajı ortataya çıktı. Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna gönderdiği mesajda, "Ben artık gelmeyeceğim” yazdığı öğrendili. Gülistan'ın son mesajı, kaybolmadan önce içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolduğu gün telefonundan attığı son mesaj ortaya çıktı.

"BEN ARTIK GELMEYECEĞİM"

Doku’nun, çalıştığı kafenin sahibine gönderdiği mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" yazdığı öğrenildi. 21 yaşındaki genç kızdan geriye kalan bu son iletişim, o gün içinde bulunduğu belirsiz durumu bir kez daha gündeme taşıdı. Ortaya çıkan bu yeni gelişme üzerine gözler yeniden soruşturma dosyasına çevrildi. 

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 12 TUTUKLAMA

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ VALİ İLE OĞLU DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

