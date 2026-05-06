İsrail karşıtı kalabalık grup ABD\'deki tarihi sinagoga saldırdı

06.05.2026 08:09
ABD’nin New York kentindeki tarihi Park East Sinagogu’na yönelik İsrail karşıtı protestoda ortalık karıştı. Yaklaşık 100 kişilik grup, Filistin bayrakları açarak sloganlar attı ve sinagoga ulaşmak için polis bariyerlerini aşmaya çalıştı. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanırken, bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sinagoga saldırı girişimi sonrası protestolar daha sonra Hunter College çevresine sıçradı.

ABD’nin New York kentinde İsrail karşıtı protestocuların düzenlediği gösteri olaylı geçti. Yaklaşık 100 kişilik grup, Manhattan’daki tarihi Park East Sinagogu çevresinde toplanarak Filistin bayrakları açtı, davullar çaldı ve “İsrail var olmamalı”, “Filistin asla ölmeyecek” ile “Çalınan toprakların satışını durdurun” sloganları attı.

POLİS BARİYERLERİNİ AŞMAYA ÇALIŞTILAR

İsrail ve Batı Şeria’daki emlak projelerinin tanıtıldığı etkinlik sırasında düzenlenen protestoda göstericiler, sinagog çevresindeki polis bariyerlerini aşarak sokağa girmeye çalıştı. Görüntülerde polis ekiplerinin kalabalığa “geri çekilin” diye bağırdığı ve protestocuları kaldırıma iterek engellemeye çalıştığı görüldü. Bölgede karşıt göstericiler de toplandı.

BİR POLİS HASTANELİK OLDU

New York Polisi (NYPD), yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun bacağından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olaylarla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.

PROTESTONUN ARKASINDAKİ GRUP DİKKAT ÇEKTİ

Gösterinin, İsrail karşıtı aktivist grup Pal-Awda NY/NJ tarafından organize edildiği belirtildi. Grup, sosyal medya paylaşımlarında “Çalınan Filistin topraklarının satışını durdurun” ve “Çalınan topraklarda yerleşimci istemiyoruz” sloganlarını öne çıkardı.

Aynı grubun daha önce de Kasım ayında aynı sinagog önünde protesto düzenlediği ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride etkinliğe gelenleri protesto ettiği aktarıldı.

YENİ GÜVENLİK YASASI GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olayların ardından New York’ta sinagoglar ve diğer ibadethaneler çevresinde güvenlik bölgeleri oluşturulmasına izin veren yasa yeniden gündeme geldi. Yasa kapsamında NYPD’nin protestolar sırasında ibadethaneler çevresinde güvenlik planı hazırlaması gerekiyor.

GÖSTERİLER ŞEHRE YAYILDI

Sinagog çevresindeki protestonun ardından yaklaşık 200 kişilik başka bir grup Hunter College çevresinde yürüyüş düzenledi. Göstericiler “İnsanları antisemit ilan etmek işgali ve şiddeti meşrulaştıramaz” ve “Filistin topraklarının satışını durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Polis, yürüyüş güzergahındaki bir binadan güvenlik güçlerinin üzerine su atıldığını açıkladı. Yetkililer olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

