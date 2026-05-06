Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız kaleciyi uzun yıllar takımda tutmayı planlıyor.
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Uğurcan Çakır ile masaya oturacağı öğrenildi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli kaleciye, futbol kariyerini Galatasaray’da tamamlaması yönünde teklif yapılacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, performansından memnun olduğu 30 yaşındaki file bekçisinin maaşında da iyileştirmeye gitmeye hazırlandığı ifade edildi.
Uğurcan Çakır’a Avrupa’dan yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Bayern Münih ve Inter’in milli kaleciyi yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin ayrılık ihtimaline kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.
Tecrübeli kaleci bu sezon Galatasaray formasıyla 37 karşılaşmada görev yaptı. Uğurcan, bu maçların 11’inde kalesini gole kapatırken toplam 40 gol yedi.
