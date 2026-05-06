Uğurcan Çakır imzayı atıyor

06.05.2026 09:15
Galatasaray, Bayern Münih ve Inter’in ilgilendiği Uğurcan Çakır’ı takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlığına başladı.

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız kaleciyi uzun yıllar takımda tutmayı planlıyor.

YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Uğurcan Çakır ile masaya oturacağı öğrenildi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli kaleciye, futbol kariyerini Galatasaray’da tamamlaması yönünde teklif yapılacağı belirtildi.

MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK

Sarı-kırmızılıların, performansından memnun olduğu 30 yaşındaki file bekçisinin maaşında da iyileştirmeye gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

BAYERN MÜNİH VE INTER TAKİPTE

Uğurcan Çakır’a Avrupa’dan yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Bayern Münih ve Inter’in milli kaleciyi yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin ayrılık ihtimaline kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli kaleci bu sezon Galatasaray formasıyla 37 karşılaşmada görev yaptı. Uğurcan, bu maçların 11’inde kalesini gole kapatırken toplam 40 gol yedi.

09:39
09:18
09:10
08:39
08:17
08:16
07:42
07:24
06:46
06:09
