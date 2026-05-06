Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı

06.05.2026 09:18
Galatasaray’ın sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Mauro Icardi’nin sezon sonunda Türkiye’ye veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için karar verildi.

RAMS PARK’TA SON KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Sabah’ın haberine göre Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele, Mauro Icardi için ayrı bir anlam taşıyacak. Sözleşmesi uzatılmayan yıldız futbolcunun, RAMS Park’ta taraftarının önüne son kez çıkacağı belirtildi.

VEDA GOLÜ İSTİYOR

Haberde, Icardi’nin taraftarına gol atarak veda etmek istediği ve karşılaşmaya bu motivasyonla hazırlandığı ifade edildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

33 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başladığı öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin de yıldız oyuncunun yerine yeni forvet arayışlarına hız verdiği aktarıldı. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 132 maçta 77 gol atıp 24 asist yaparak taraftarın gönlünde özel bir yer edindi.

