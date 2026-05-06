Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Temmuz ayı yaklaşırken emekliler için hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşti.
Ocak (%4.84), Şubat (%2.96), Mart (%1.94) ve Nisan (%4.18) ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64 oranında zam kesinleşti. Bu oran, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının tabanını oluşturuyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları zam oranının daha da artabileceğine işaret ediyor. Ekonomistlerin Mayıs için %1.82, Haziran için ise %1.52 enflasyon tahminleri gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,5 seviyesine ulaşacak.
%18,5’lik zam senaryosuna göre emekli maaşlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
Temmuz ayında yapılacak artış yalnızca kök maaşları değil, ek ödemeleri de kapsayacak. Hükümetin gündeminde ise en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi bulunuyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte taban aylığın da aynı doğrultuda artırılması bekleniyor.
Emeklilerin alacağı kesin zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tarihten sonra yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte yeni maaşların hesaplara yatırılması planlanıyor.
