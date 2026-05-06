Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
06.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 aylık enflasyonla en düşük emekli maaşı için %14,64’lük artış kesinleşirken, 6 aylık enflasyonun %18,5’e ulaşması halinde en düşük maaşın yaklaşık 23 bin 700 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor; kesin rakam 3 Temmuz’da netleşecek.

Temmuz ayı yaklaşırken emekliler için hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşti.

%14,64’LÜK ZAM ŞİMDİDEN GARANTİ

Ocak (%4.84), Şubat (%2.96), Mart (%1.94) ve Nisan (%4.18) ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64 oranında zam kesinleşti. Bu oran, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının tabanını oluşturuyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ %18,5

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları zam oranının daha da artabileceğine işaret ediyor. Ekonomistlerin Mayıs için %1.82, Haziran için ise %1.52 enflasyon tahminleri gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,5 seviyesine ulaşacak.

TAHMİNİ MAAŞ TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

%18,5’lik zam senaryosuna göre emekli maaşlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

  • 20 bin TL maaş alan emekli: 23 bin 700 TL
  • 25 bin TL maaş alan emekli: 29 bin 625 TL
  • 30 bin TL maaş alan emekli: 35 bin 550 TL

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Temmuz ayında yapılacak artış yalnızca kök maaşları değil, ek ödemeleri de kapsayacak. Hükümetin gündeminde ise en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi bulunuyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte taban aylığın da aynı doğrultuda artırılması bekleniyor.

KRİTİK TARİH: 3 TEMMUZ

Emeklilerin alacağı kesin zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tarihten sonra yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte yeni maaşların hesaplara yatırılması planlanıyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:46
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.