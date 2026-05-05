Santos\'ta kriz! Neymar\'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor

Brezilya ekibi Santos’ta Neymar ile Robinho Jr. arasında yaşanan olayın ardından kriz derinleşti. Genç futbolcunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

İddialara göre olay, pazar günü yapılan antrenmanda yaşandı. Neymar’ın, kendisine çalım atan 18 yaşındaki Robinho Jr.’a tepki gösterdiği, ikili arasında tartışma çıktığı ve gerginliğin büyüdüğü öne sürüldü. Görgü tanıklarından en az biri, Neymar’ın genç oyuncuya tokat attığını iddia etti.

ROBINHO JR’DAN CİDDİ SUÇLAMA

Robinho Jr., Neymar’ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert şekilde vurduğunu ileri sürdü. Yaşananların ardından taraflar arasındaki kriz büyüdü.

TEMSİLCİLERİ KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

Genç oyuncunun temsilcileri, pazartesi günü kulüp yönetimiyle bir araya gelerek yaşanan olayla ilgili önlem alınmasını talep etti. Temsilciler ayrıca kulüpten iç soruşturma başlatılmasını ve kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

“Asgari güvenlik koşullarının sağlanmaması” gerekçesiyle Robinho Jr.’ın sözleşmesini feshedebileceği de iddialar arasında yer aldı. Temsilcilerin bu konuyu görüşmek üzere kulüpten yeni bir toplantı talep ettiği belirtildi.

KULÜP SORUŞTURMA BAŞLATTI

Santos yönetimi, gelen taleplerin ardından olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Neymar’ın özür dilemesine rağmen sürecin kapanmadığı ve yıldız futbolcunun ceza alabileceği ifade edildi.