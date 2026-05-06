Çin: İran\'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde Çin’e resmi ziyarette bulundu. Arakçi, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İki bakan arasındaki görüşmenin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına ilişkin önemli mesajlar verildi. Açıklamada, “İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur” ifadeleri yer aldı.

GERİLİM GÖLGESİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ziyaret, İran ile ABD arasında devam eden gerilim ve nükleer program tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. Çin’in açıklaması, bölgedeki diplomatik dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

