İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde Çin’e resmi ziyarette bulundu. Arakçi, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
İki bakan arasındaki görüşmenin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına ilişkin önemli mesajlar verildi. Açıklamada, “İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur” ifadeleri yer aldı.
Ziyaret, İran ile ABD arasında devam eden gerilim ve nükleer program tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. Çin’in açıklaması, bölgedeki diplomatik dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?