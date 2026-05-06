Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

Pelin Karahan\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...
06.05.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir döneme damga vuran “Kavak Yelleri” dizisinde çekilen gömülme sahnesinin ardından panik atak yaşadığını ve bu sahnenin çekildiği günden sonra terapiye başladığını itiraf etti.

2007–2011 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran “Kavak Yelleri” dizisi, oyuncu kadrosuna büyük bir şöhret kazandırmıştı. Dizide “Aslı” karakterine hayat veren Pelin Karahan, yıllar sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜM SAHNE” TRAVMA YARATTI

YouTube’da yayınlanan “Masa Alakart” programına katılan Karahan, dizide yer alan bir sahnenin kendisinde kalıcı etki bıraktığını anlattı. Ünlü oyuncu, diri diri gömüldüğü sahnenin ardından panik atak yaşamaya başladığını söyledi.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

“PARMAĞIMI BİLE KALDIRAMADIM”

Karahan, yaşadığı zor anları şu sözlerle dile getirdi: “Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen ‘Nefesini tut’ dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım.”

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

“PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU”

Dizide yoğun dram sahneleri bulunduğunu belirten Karahan, bu sürecin psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu” dedi.

12 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdı. İki çocukları bulunan çift, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdıklarını duyurdu.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Van’da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti Çuvala koyup duvara vurdular Van'da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti! Çuvala koyup duvara vurdular

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:07:03. #7.12#
SON DAKİKA: Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.