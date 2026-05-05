Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon yerli bir forvet takviyesi yapmak için kolları şimdiden sıvadı.
Çok sayıda futbolcunun menajeriyle temas kurup transfer şartlarını soran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yerli forvet olarak RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gözüne kestirdi. Sezon başında 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında turuncu-lacivertli kulübe imza atan milli oyuncu için kısa süre içerisinde teklif yapılacağı öğrenildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Bertuğ, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı. 23 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)