Müsavat Dervişoğlu\'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Abdullah Öcalan için bir statü önerisi getirerek, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü adını öneren Bahçeli, Öcalan için "Abdullah Öcalan'a statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranılarak sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Barış süreci koordinatörü olmasını değerlendiriyorum" mesajını verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi. Dervişoğlu, parti grubundaki konuşmasında "Dünyanın neresinde hangi hukuk sisteminde hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir? Bu deliliktir delilik, aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın" ifadelerine yer verdi.