Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri

Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
06.05.2026 12:56
06.05.2026 12:56
Müsavat Dervişoğlu\'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için "Barış süreci koordinatörü olsun" önerisini sert bir dille eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu deliliktir delilik, aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın" ifadelerine yer verdi. Dervişoğlu'nun sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Abdullah Öcalan için bir statü önerisi getirerek, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü adını öneren Bahçeli, Öcalan için "Abdullah Öcalan'a statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranılarak sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Barış süreci koordinatörü olmasını değerlendiriyorum" mesajını verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ 

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi. Dervişoğlu, parti grubundaki konuşmasında "Dünyanın neresinde hangi hukuk sisteminde hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir? Bu deliliktir delilik, aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın" ifadelerine yer verdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Sesi çok çıkıyor! 13 26 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    napcanız bunudamı tutuklayacanız ? 11 2
  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Bunu kayde alan varmı 12 15 Yanıtla
  • Naci Tastan Naci Tastan:
    Başkan az bile söylemiş, daha çok söylenecek şeyler var ama... 16 4 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Buda kendini biley sanıyor boş boş bomboş 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
