TSK\'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı

06.05.2026 16:35
Dünya çapında bir marka haline gelen SAHA EXPO 2026, bu yıl sadece bir fuar değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktanın bir kanıtı olarak tarihe geçiyor. Fuarda dengeleri değiştiren ileri teknoloji sistemlerin yanı sıra TSK’nın yeni ateş gücü sergilendi. İşte TSK'nın yeni silahları...

Savaş meydanındaki riskleri sıfıra indirmeyi hedefleyen TSK, SAHA 2026’da yeni nesil ağır sınıf insansız kara ve hava araçlarını tanıttı.

İşte TSK'nın son teknoloji gizli silahları ve özellikleri:

ALKA KAPLAN-HİBRİT

ALKA – KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), bu kez opsiyonel olarak insanlı ve otonom kabiliyetleriyle SAHA 2026’da FNSS standında sergileniyor.

KAPLAN Hibrit Araç, muharebe ve keşif senaryolarında FNSS tarafından geliştirilen yeni hibrit dizel elektrikli paletli araç tahrik sistemi sayesinde, eklenen sessiz sürüş, uzatılmış sessiz izleme, geliştirilmiş yakıt ekonomisi ve harici yüksek güç çıkışı ile paletli bir araç için olağanüstü saha performansı sunmaktadır.

CİDA

CİDA, uzun menzilli tanksavar füze sistemleri ailesinin en yeni üyesi olarak, görüş ötesi kullanım kabiliyeti, uzun menzili, hızlı taarruz yeteneği ve hibrit arayıcı başlığı sayesinde nokta atış hassasiyetiyle sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, yüksek teknolojili bir çözüm olarak sunuluyor. Rakip sistemlere kıyasla çok daha uzaktan hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip bu sistem, kara, deniz ve havada görev alan farklı platformlara entegre edilebilmesiyle sahada çarpan etkisi yaratacak bir sistem olarak konumlanıyor.

NEŞTER

NEŞTER, MAM-L ürününün bir varyantı olarak, minimum ikincil hasar prensibiyle yüksek hassasiyetli vuruşlar yapmak üzere tasarlandı. Klasik çözümlerden farklı olarak NEŞTER, bulundurduğu yaklaşma sensörü sayesinde hedefe temas öncesinde devreye giren ve kesici bıçaklar içeren özgün bir harp başlığına sahip. Patlayıcı içermeyen bu yapı sayesinde, kitlesel imha yerine doğrudan noktasal hedeflere yüksek hassasiyetli vuruş sağlanabiliyor.

CİRİT ANTİ-İHA

2,75 inç lazer güdümlü CİRİT füzesi, silahlı helikopterler için son derece isabetli ve uygun maliyetli bir çözümdür ve statik veya hareketli hafif zırhlı/zırhsız hedeflere karşı kullanım için optimize edilmiştir. Yeni nesil CİRİT, 2,75 inç güdümsüz roketler ve güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze'nin çok yönlü tasarımı, farklı platformlarla kolay entegrasyon ve kullanım olanağı sunmaktadır. Hem havadan karaya hem de karadan karaya angajman senaryolarında yeteneklerini kanıtlamıştır.

KEMANKEŞ 2

Bayraktar KEMANKEŞ 2 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi, stratejik hedefleri hassasiyetle imha etmek üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilmiştir. Sistem adını zorlu koşullarda eşsiz isabet yetenekleriyle tanınan Türk okçularından ilham alır. Bayraktar KEMANKEŞ 2; yol veya pist erişimi sağlanamayan, konvansiyonel olmayan alanlardan fırlatılabilecek şekilde tasarlanmış, Roket Yardımlı Kalkış (RATO) sistemi ve kamyonet gibi mobil unsurlar üzerine konuşlandırılabilen bir sistemdir. Aynı zamanda Bayraktar AKINCI platformuna entegre edilerek görev icra edebilecektir.

Bayraktar KEMANKEŞ 2 yapay zekâ destekli bir otopilot sistemiyle otonom olarak uçuş yapabilir. Jet motoruyla itki üreten bu Mini Seyir Füzesi, düşman hatlarının derinliklerinde kritik hedefleri etkisiz hale getirme kabiliyetine sahiptir. Yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi, en zorlu operasyonel şartlarda bile Bayraktar KEMANKEŞ 2'nin hedefleri hassas bir şekilde tanımlamasını ve etkili bir şekilde imha etmesini sağlar.

ASELSAN KORKUT 25

Mini ve mikro İHA tehditlerine karşı geliştirilen KORKUT 25, yapay zeka destekli tespit ve teşhis, parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı, küçük ve yüksek manevra kabiliyetine sahip dronlara karşı yüksek etkinlik özellikleriyle öne çıkıyor.

KIZILELMA

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı (İSU), Bayraktar insansız hava araçlarının elde ettiği çığır açıcı başarıların üzerine inşa edilmiş olup, ileri nesil teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır. Bayraktar KIZILELMA’nın öne çıkan kabiliyetleri arasında, üstün manevra yeteneği sayesinde sağlanan yüksek seviyeli hava-hava muharebe performansı yer almaktadır. Düşük radar kesit alanı, platformun görünürlüğünü asgari düzeye indirerek hava savunma ve taarruz görevlerinde etkin bir kuvvet çarpanı olmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca sistem, akıllı filo otonomisi ile müşterek ve koordineli görev icrasına imkân tanımaktadır.

Bunun yanı sıra, Bayraktar KIZILELMA’nın uçak gemilerinden operasyon icra edebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Modüler mimarisi, farklı konfigürasyonlar ve görev profilleriyle kullanılabilmesini sağlayarak, yakın gelecekte yeni operasyonel konseptlerin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

TOYCA-10 KAMİKAZE İHA

Yeni nesil TOYCA-10, serinin bir önceki modeline göre daha yüksek taşıma kapasitesi ve artırılmış menzil özellikleriyle öne çıkıyor. SKYDAGGER’ın stratejik hedefi olan “5-15 kg arası harp başlığı taşıyan platformlar” vizyonunun bir parçası olan TOYCA-10, özellikle zırhlı araçlar ve korunaklı mevzilere karşı daha yıkıcı bir etki oluşturmak üzere tasarlandı. Şirketin paylaştığı verilere göre; TOYCA serisi İHA’lar sadece karadan değil, Baykar üretimi Bayraktar KALKAN gibi hava platformlarından da bırakılabiliyor. Bu yetenek, TOYCA-10’un operasyonel yarıçapını yüzlerce kilometreye çıkarırken, dost unsurların riskli bölgelere girmeden hedefi imha etmesine olanak tanıyor.

TUFAN

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak.

Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.

STM KUZGUN

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkati çeken kamikaze İHA sistemi "KUZGUN"u, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkardı. Milli imkanlarla geliştirilen sistem, 1000 kilometrenin üzerindeki uçuş menzili, 6 saate varan havada kalış süresi, 200 kilogram kalkış ağırlığıyla dikkati çekerken 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunuyor.

CELLAT KİDA

CELLAT KİDA, 5 metre uzunluk ve 1,7 metre genişliğe sahip bulunuyor. Yaklaşık 50 knot hıza çıkan, 450 deniz mili menzile sahip CELLAT, 500 kilogram faydalı yükle görev yapabiliyor.

KILIÇ

Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor.

Asimetrik deniz harbi ve su altı-yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark yaratıyor.

KILIÇ ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.

BAYKAR MIZRAK

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bunlar sürü halinde yapay zekayla donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olabilen, akıllı bir şekilde küresel konumla sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetteki kamikaze insansız hava araçları.” ifadelerini kullandı.

BAYKAR SİVRİSİNEK

Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar da fuara K2 kamikaze dronu ile Sivrisinek ve Mızrak adlı üç yeni çalışma ile katıldı.

YILDIRIMHAN

Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük ve en uzun menzilli füzesi olan YILDIRIMHAN'ın yaklaşık 6.000 km menzil kapasitesi bulunuyor. Kıtalararası hedefleri vurabilecek seviyede olan YILDIRIMHAN'ın hipersonik hızı sayesinde savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor.

Mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip Hipersonik füze olma özelliği taşıyan "YILDIRIMHAN" mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor.

Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor.

"YILDIRIMHAN" sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Maşallah hep daha iyilerine inşallah 12 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Gurur duyarız ülke adına üretilen herseye de işllah bunları sahada gırürüz natonun füzesiyle korunuyoruz hala 7 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    memlekette balık kalmayacak. balık önemli 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
