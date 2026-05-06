Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca

06.05.2026 18:36
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu iddia ediliyordu. 73 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın kısa süre önce Alman teknik adam Jürgen Klopp ile de temasa geçerek fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışı kapsamında görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN SONRA JURGEN KLOPP

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın daha önce Aykut Kocaman ile görüştüğü ifade edilirken, 73 yaşındaki efsane başkanın bu kez de Alman teknik adam Jürgen Klopp ile kısa süre önce temasa geçtiği belirtildi. 

ALMAN HOCAYLA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Aziz Yıldırım’ın, son olarak Liverpool'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan 58 yaşındaki Jürgen Klopp'u yeniden teknik direktörlük görevine döndürmeyi hedeflediği belirtilirken, Alman teknik adam ile geleceğe dair fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı. 

YERLİ VE YABANCI ALTERNATİFLER MASADA

Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışı kapsamında teknik direktör belirleme çalışmalarını hızlandırdığı, bu konuda hem yerli hem yabancı alternatifleri masada tuttuğu ifade ediliyor. Yıldırım cephesinde yeni teknik direktör adaylarının olabileceği de konuşulanlar arasında.

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Aziz başkanın arkası sağlam tıpkı yanak okşatan başkan gibi bu tabloya gore Fenerbahçe'nin önü açık görünüyor 1 8 Yanıtla
19:03
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
14:52
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
