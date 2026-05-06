Aykut Kocaman\'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım\'dan dünyaca ünlü hocaya kanca

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışı kapsamında görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın daha önce Aykut Kocaman ile görüştüğü ifade edilirken, 73 yaşındaki efsane başkanın bu kez de Alman teknik adam Jürgen Klopp ile kısa süre önce temasa geçtiği belirtildi.
Aziz Yıldırım’ın, son olarak Liverpool'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan 58 yaşındaki Jürgen Klopp'u yeniden teknik direktörlük görevine döndürmeyi hedeflediği belirtilirken, Alman teknik adam ile geleceğe dair fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.
Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışı kapsamında teknik direktör belirleme çalışmalarını hızlandırdığı, bu konuda hem yerli hem yabancı alternatifleri masada tuttuğu ifade ediliyor. Yıldırım cephesinde yeni teknik direktör adaylarının olabileceği de konuşulanlar arasında.
