Aykut Kocaman\'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım\'dan dünyaca ünlü hocaya kanca

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışı kapsamında görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN SONRA JURGEN KLOPP

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın daha önce Aykut Kocaman ile görüştüğü ifade edilirken, 73 yaşındaki efsane başkanın bu kez de Alman teknik adam Jürgen Klopp ile kısa süre önce temasa geçtiği belirtildi.

ALMAN HOCAYLA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Aziz Yıldırım’ın, son olarak Liverpool'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan 58 yaşındaki Jürgen Klopp'u yeniden teknik direktörlük görevine döndürmeyi hedeflediği belirtilirken, Alman teknik adam ile geleceğe dair fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

YERLİ VE YABANCI ALTERNATİFLER MASADA

Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışı kapsamında teknik direktör belirleme çalışmalarını hızlandırdığı, bu konuda hem yerli hem yabancı alternatifleri masada tuttuğu ifade ediliyor. Yıldırım cephesinde yeni teknik direktör adaylarının olabileceği de konuşulanlar arasında.