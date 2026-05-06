Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİPLOMATİK VE YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNE MUAFİYET

İmzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye ve Suudi Arabistan vatandaşlarından diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahibi olanlar karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak.

İMZALAR FİDAN VE FAYSAL BİN FERHAN’DAN

Anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından atıldı. İmzalar, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın ardından gerçekleştirildi.

İLİŞKİLERDE YENİ ADIM

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma” başlığıyla imzalanan düzenlemenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasları kolaylaştırması bekleniyor.