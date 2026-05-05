Fenerbahçe\'den Lukaku\'ya rekor teklif

Gelecek sezon için dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer listesini genişletmeye devam ediyor. Jonathan David, Nicolas Jackson ve Serhou Guirassy gibi isimleri transfer listesine ekleyen sarı-lacivertliler, gündemine son olarak Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu da aldı.

RESMİ TEKLİF KAPIDA

Belçika basınından Voetbalnieuws'un haberine göre; Napoli ile yollarını ayırması beklenen 32 yaşındaki tecrübeli golcü için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Haberde, sarı-lacivertlilerin Lukaku’yu hücum hattındaki sorunları çözecek "acil çözüm" olarak gördüğü ve kısa süre içinde İtalyan kulübüne resmi teklifini ileteceği belirtildi.

LUKAKU'YA 15 MİLYON EURO

Belçikalı santrfora imzayı attırmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız isme de Napoli'de aldığı maaştan fazlasını önereceği belirtildi. Buna göre sarı-lacivertlilerin şu anda Napoli'den yıllık 10 milyon 250 bin euro maaş alan Lukaku'ya 15 milyon euro maaş teklif edeceği dile getirildi. Kanarya'nın bu teklif sayesinde oyuncuyu ikna edeceğini düşündüğü vurgulandı.

64 DAKİKA OYNADI

14 Ağustos'ta uyluk sakatlığı yaşayan Lukaku, sahalara dönmesine rağmen 30 Mart'ta bu kez kas problemiyle karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu, bu sezon şu ana kadar 34 maç kaçırdı ve sadece 64 dakika süre alabildi.