Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

06.05.2026 14:41
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı.

ADAY OLMAYACAK 

Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizdi. Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Akhisar45 Akhisar45:
    helal olsun işte sorumluluk ve Fenerbahçe sevgisi bu ???????? 17 0 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Aziz yıldırım’ın diğerlerinin şansı yok. geliyor geliyor Aziz geliyor. ha şampiyonluk gelir mi? onu bilemiyorum 10 5 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Adamsın Barış Göktürk, yapılması gerekeni yaptın, Safi sende çekil tarihi katılım ile Efsane geri geliyor, NERDE KALMIŞTIK olsun başkanın sıloganı 4 1 Yanıtla
  • Şebelebettin Hökelek Şebelebettin Hökelek:
    Helal Sana Barış Bey. Teşekkürler, Tebrikler. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
