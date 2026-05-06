Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenirken, Aziz Yıldırım’ın diğer başkan adaylarına yaptığı birleşme çağrısına ilk yanıtlar geldi.
Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu.
Daha önce “Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim” açıklamasını yapan Hakan Safi’nin, birleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi. A Spor’un haberine göre Safi, adaylık yarışına devam etme kararı aldı.
Öte yandan Barış Göktürk’ün ise Aziz Yıldırım’ın çağrısına daha olumlu yaklaştığı belirtildi. Yönetim listesinde yer alan isimlerle olağanüstü toplantı yapacağı ifade edilen Göktürk’ün, görüşmelerin ardından kesin kararını açıklayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yaşanan gelişmeler, başkanlık yarışındaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)