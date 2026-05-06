Diğer adaylardan Aziz Yıldırım\'ın birleşme çağrısına cevap

Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenirken, Aziz Yıldırım’ın diğer başkan adaylarına yaptığı birleşme çağrısına ilk yanıtlar geldi.

“BENİMLE BERABER OLUN” DEMİŞTİ

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu.

HAKAN SAFİ GERİ ADIM ATMADI

Daha önce “Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim” açıklamasını yapan Hakan Safi’nin, birleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi. A Spor’un haberine göre Safi, adaylık yarışına devam etme kararı aldı.

BARIŞ GÖKTÜRK SICAK BAKIYOR

Öte yandan Barış Göktürk’ün ise Aziz Yıldırım’ın çağrısına daha olumlu yaklaştığı belirtildi. Yönetim listesinde yer alan isimlerle olağanüstü toplantı yapacağı ifade edilen Göktürk’ün, görüşmelerin ardından kesin kararını açıklayacağı aktarıldı.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yaşanan gelişmeler, başkanlık yarışındaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor.