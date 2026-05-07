Şampiyonlar Ligi\'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain, 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

PSG, TOPLAM SKORDA 6-5 ÜSTÜN

Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. PSG'nin golü 3. dakikada Ousmane Dembele ile gelirken, ev sahibi Bayern'in golünü 90+4. dakikada Harry Kane kaydetti. Karşılaşmanın son saniyelerinde Bayern Münih, mücadeleyi uzatmalara götürmek için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-4 kazanan PSG, toplam skorda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

FİNAL: PSG - ARSENAL

Luis Enrique yönetimindeki PSG, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak finalde Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ile karşı karşıya gelecek. PSG, zorlu finalde Devler Ligi'nde üst üste ikinci zaferini yaşamak isterken, Arsenal ise 20 yıl aradan sonra yükseldiği finalde tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmaya çalışacak.