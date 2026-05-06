Düzcespor’a kayyım atanıyor

06.05.2026 22:26
TFF 3. Lig takımlarından Düzcespor'da yapılan seçimli genel kurulda başkan adayı çıkmayınca kulüp, bir kayyım atanması için Düzce Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor’un son yapılan seçimli genel kurulunda aday çıkmaması nedeniyle kayyım atanması için Düzce Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

DÜZCESPOR'A KAYYIM ATANACAK

Düzcespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 30 Nisan 2026 tarihli seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkan adayı ile yönetim ve denetim kurulu adaylarının çıkmaması yönetim ve denetim kurulu seçiminin yapılamamış olması kulübün zorunlu organlarının oluşturulamaması ve yönetimin başka yoldan sağlanamaması nedeniyle kulübümüze kayyım geçici yönetim atanması, atanacak kayyıma veya uygun görülecek kayyım heyetine kulübün zorunlu iş ve işlemlerini yürütme kulübü temsil etme seçimli olağan üstü genel kurulu hazırlama ve toplama yetkisi verilmesi talebiyle tarafımızca 6 Mayıs 2026 tarihinde Düzce Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru ile talep edilen kalıcı bir yönetim değişikliği değil, seçimli genel kurul sağlıklı biçimde yapılıncaya kadar kulübü zorunlu ölçüde yönetip, temsil edecek hazırlık işlemlerini tamamlayacak ve yeni seçim gerek gerçekleştirilecek geçici bir kayyım veya kayyım heyetinin görevlendirilmesidir. Böylece hem kulüp tüzel kişiliği koruma altına alınacak hem de asıl irade yine genel kurul eliyle oluşturulacaktır. Bu itibarla kayyım atanması burada istisnai fakat kaçınılmaz bir kuruma koruma aracıdır. Talep edilen çözüm kulüp iradesinin yerine geçmek değil; o iradenin yeniden oluşabilmesi için geçici ve sınırlı bir idare iskelet kurmaktadır."

