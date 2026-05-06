Cemal Enginyurt: Burcu Köksal\'ı AK Parti\'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyasi kulisleri hareketlendirirken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yayınladığı video ile Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edildiğini iddia etti. Enginyurt, ortada Köksal’a kurulan bir "tuzak" olduğunu ileri sürdü.

"EŞİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ YAPILIYOR"

Enginyurt, Burcu Köksal’ın siyasi bir operasyonla karşı karşıya olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Burcu Köksal istifa edip AKP’ye katılacakmış... Belli ki 6 ay önce hazırlanan tuzak yeniden sahnede. Eşi üzerinden tehdit ediliyor."

"BURCU KARDEŞİM, DİK DUR!"

Köksal’a geri adım atmama çağrısında bulunan Enginyurt, "Afyonkarahisar’da tarih yazdın, hiçbir tehdide boyun eğme. Varsa böyle bir plan, bu tuzağı boz!" dedi.