Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var

Hakan Safi\'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
06.05.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin Milan forması giyen Rafael Leao ile anlaşarak seçim öncesinde rüzgarı arkasına almayı hedeflediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından başkanlık yarışı kızışırken, adaylardan Hakan Safi, dikkat çekici bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

HAKAN SAFİ'NİN SEÇİM KOZU LEAO

Sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimleri öncesi rüzgarı arkasına almak isteyen Hakan Safi'nin, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao ile prensip anlaşmaya vararak rüzgarı arkasına almayı hedeflediği öğrenildi. Safi'nin Portekizli oyuncuyu çok beğendiği ve bonservis rakamı ne olursa olsun transfer için şartları zorlayacağı aktarıldı. 

Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var

KENDİSİNE BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRABİLİR

Son döneöde transfer dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Rafael Leao'nun isminin Fenerbahçe ile anılması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Özellikle seçim sürecinde böyle bir hamlenin, Safi'ye ciddi bir ivme kazandırması hedefleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 29 maça çıkan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı. 

Fenerbahçe, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:15:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.