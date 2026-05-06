Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

06.05.2026 17:31
2024 yılında kaybolduktan sonra ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası ile görüşen Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaya ilişkin "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Rojin'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek" açıklamasında bulundu.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de 2024'te ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

DAHA ÖNCE İSPANYA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı. İspanya'ya gönderilen Rojin'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini ifade eden Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREDE

Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş’in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirterek, “Daire Başkanlığında biz soruşturma yapmıyoruz, bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz” dedi.

"DEVLETİMİZE, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Baba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e kendilerine gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için teşekkür ederek, "Biz her zaman güveniyoruz, devletimize, size, adalete. Çok umutluyuz" dedi. Kabaiş, "Kızım çok masumdu" diyerek, olayın faillerinin tespit edilmesini istedi. Görüşmenin sonunda Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların titizlikle ilgili daire tarafından da inceleneceğini söyledi. 

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı.

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, Kabaiş'in cesedi 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım köyü sahilinde bulunmuştu. İlk incelemede vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca üzerinde çalışılan dosyalar arasında yer alan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili incelemeler de devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Biz sia, uluslar arası füze, uçak, tank, savaş gemisi, kendi arabamızı ve sendi yazilimlarimizi yapıyoruz. Bir telefonu İspanya ya bir Çin e gidiyor. Bence sakın güçlüyüz deyip bir ülkeye savaş açmayın. Ben yapılan silah gücünü destekliyorum ama bu basit şeyi yapamadığımıza inanmak istemiyorum. Bu iş çözülmüyorsa arkasında güçlü insanlar düşüncesi oluşuyor. 10 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
