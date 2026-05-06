Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem

Haberin Videosunu İzleyin
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye\'den gelen cehennem
06.05.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye\'den gelen cehennem
Haber Videosu

Türkiye, savunma sanayisindeki yeni hamlesini SAHA EXPO 2026’da dünyaya duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilk kez kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi “Yıldırımhan”, sahip olduğu teknik özelliklerle uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. 6 bin kilometre menzile sahip füze, dış basında "Türkiye'den gelen cehennem" olarak tanıtıldı.

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da tanıtılan Yıldırımhan, Türkiye’nin balistik füze teknolojisindeki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıktı. Yerli imkanlarla geliştirilen sistemin, Türkiye’yi bu alanda küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasına taşıdığı değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hız kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, bu özelliğin sistemi stratejik açıdan önemli bir kuvvet unsuru haline getirdiği ifade edildi.

Sistemin sıvı nitrogen tetroksit yakıt kullandığı ve dört ayrı roket motoruyla desteklendiği açıklandı. Bu altyapı sayesinde füzenin hipersonik hız seviyelerine çıkabildiği aktarıldı.

Yüksek hız ve gelişmiş manevra yeteneği sayesinde Yıldırımhan’ın mevcut hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip olduğu kaydedildi. Açıklamalarda, füzenin sahip olduğu teknik özelliklerin operasyonel etkinliği artırdığına dikkat çekildi.

Modern harp doktrinleri kapsamında değerlendirilen sistemin, hedef bölgelere çok kısa sürede ulaşarak erken uyarı ve müdahale imkanlarını ciddi ölçüde sınırlandırdığı belirtildi.

İSRAİL BASININDA GÜNDEM OLDU

Yıldırımhan’ın tanıtımı özellikle İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Maariv gazetesi, SAHA EXPO 2026’daki gelişmeleri ele aldığı haberinde, “Dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı” başlığını kullandı. Haberde, Yıldırımhan’ın Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesinde önemli bir sıçrama anlamına geldiği vurgulandı.

Füzenin menzili ve ulaştığı hız nedeniyle bölgedeki hava savunma sistemleri açısından “imkansız bir hedef” haline geldiği yorumu yapıldı.

Maariv’in haberinde ayrıca, Türkiye’nin yalnızca bir “İHA süper gücü” olmanın ötesine geçtiği belirtilerek, “Kıtalararası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

“TÜRKİYE'DEN GELEN CEHENNEM”

İsrail’in bir diğer yayın organı Kikar gazetesi ise gelişmeyi, “Türkiye'den gelen cehennem” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, SAHA EXPO 2026’da “Eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterini ortaya çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

İspanya merkezli savunma ve havacılık yayını Aviacionline da gelişmeyi, “Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı” başlığıyla servis etti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğine dikkat çekti. Haberde, “NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırım füzesinin menzili 6.000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir.” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Gündem Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    İnşallah daha iyileri ve seri üretimleri yapılır ülkemizin konum yönünden balistik füzeyle donatılması düşmana korku halka cesaret verecektir hayırlı olsun dahada gelişsin geliştirsinler 23 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Atatürk ün de Türk gençlerine vasiyeti aynen buydu. Güçlü bir millet baskıları kabul etmeyen ülke, yapanların yaptıranların eline emeğine sağlık Allah teala sizden razı olsun. 16 0 Yanıtla
  • Volkan Çağdaş Volkan Çağdaş:
    İnşallah, dünyadaki tüm düşman hedeflerini vurabilecek ve atom bombası kadar caydırıcı olup, kimsenin bize saldırmaya cesaret edemeyeceği silahlarımız olur. 9 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    İran yıllarca bu füzelerle sahada gövde gösterisi yaptı Allah savaşlardan muhafaza etsin inşallah 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona
Türkiye’nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı
Rusya Ukrayna’da gaz üretim tesislerini vurdu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
09:10
Dananın kuyruğu bugün kopacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:48
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
07:01
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar
İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
06:46
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
06:29
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşinden kötü haber Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:39:26. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.