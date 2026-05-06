Kenan Yıldız\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın antrenmanlara ve maçlara seccadeyle gitmesi sosyal medyada dikkat çekti.
Genç yıldızın yanında taşıdığı seccade ile tesislere giriş yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Kenan Yıldız’ın bu davranışı birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada milli futbolcu için çok sayıda destek ve övgü mesajı paylaşıldı.
Juventus formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, hem performansı hem de saha dışındaki tavırlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
