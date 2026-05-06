Kenan Yıldız\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın antrenmanlara ve maçlara seccadeyle gitmesi sosyal medyada dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Genç yıldızın yanında taşıdığı seccade ile tesislere giriş yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

TAKDİR MESAJLARI PAYLAŞILDI

Kenan Yıldız’ın bu davranışı birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada milli futbolcu için çok sayıda destek ve övgü mesajı paylaşıldı.

PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Juventus formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, hem performansı hem de saha dışındaki tavırlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.