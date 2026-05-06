Kenan Yıldız\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

06.05.2026 11:26
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın antrenmanlara ve maçlara yanında seccade ile gitmesi büyük ilgi gördü. Genç yıldızın görüntüleri kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Kenan Yıldız’a destek ve takdir mesajları paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Genç yıldızın yanında taşıdığı seccade ile tesislere giriş yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

TAKDİR MESAJLARI PAYLAŞILDI

Kenan Yıldız’ın bu davranışı birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada milli futbolcu için çok sayıda destek ve övgü mesajı paylaşıldı.

PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Juventus formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, hem performansı hem de saha dışındaki tavırlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zeki zeki:
    türkiyeyi her açıdan en güzel şekilde temsil ediyor ama bir arda kadar sevilmedi gündem olmadı 23 0 Yanıtla
  • Yasin Uygur Yasin Uygur:
    Bravo sana be kenan.daha çok sevdim seni artık 12 0 Yanıtla
  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    maşallah kardeşim sizin gibi ünlüler Arda olsun vs. insanlara güzel örnek oluyorsunuz 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
